Täna päeval toimus Jõgevamaal Jõgeva vallas liiklusõnnetus, kui kokku põrkasid mikrobuss ja rong. Esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud.

Täna kell 13.14 anti häirekeskusele teada, et Jõgevamaal Vägeva külas on juhtunud õnnetus, kus Kõola raudteeülesõidul sõitis Fordi kaubik otsa kaubarongile. Sündmuskohale saabunud meedikud vaatasid väikebussi juhi üle ning veendusid, et õnnetuses ta viga ei saanud.

Politsei tuvastas, et kaubiku roolis olnud mees on kaine ja omab juhtimisõigust. Mikrobussi juht tunnistas oma süüd ning edasi pöörduvad juhid kindlustusse.