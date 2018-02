„Kuulen klientidelt sageli juttu: mulle meeldib, et inimesed tulevad Eestisse, mulle meeldivad inimesed nagu sina, et sa töötad, et oled aktiivne! „ ütleb Uberis, Woltis ja Taxifys töötav nigeerlanna Sekinat Adeola Akolemobasi.

Uberi, Taxify ja Wolti teenuste kasutajad on märganud, et seal töötavad ka mustanahalised tudengid, kes eesti keelt ei räägi. Neist üks on nigeerlanna Sekinat Adeola Akolemobasi. Kui sõber teda siia õppima kutsus, polnud Sekinat Eestist midagi kuulnud. Ta tuli siia 2016. suvel, et minna õppima Euroakadeemiasse majanduse ja ärijuhtimise erialale.