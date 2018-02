Saates "Hommik Anuga" oli külas ansambel Trad.Attack!, kes jaanuaris toimunud muusikaauhindade jagamisel pärjati ka aasta ansambli tiitliga. Bändiliikmed ütlesid, et mingeid privileege neile seetõttu ei laiene.

„Laieneb loodetavasti kuulajaskond ja see ongi suurim auhind,“ sõnas kitarrist Jalmar Vabarna. „See on ikka minu lemmikauhind, aga ema ütles, et te võiks nüüd lõpetada kandideerimise ja anda teistele ka võimaluse,“ naeris torupillimängija Sandra Vabarna.

Jalmar ütles, et sellega seoses pandi uue plaadiga hoopis suurem eesmärk. „Saime juhuslikult teada, et Grammydele saab olla nomineeritud ainult siis, kui omad plaati USA plaadifirma alt,“ ütles Tõnu. „Mõtlesime, et mõnel mehel siin on ja meil pole, et kuidas seda saada. Agendiga rääkisime ja ta saatis meile veebisaidi ja järgmise albumiga siis kavatseme kuidagi sinna jõuda, et saaks Grammydel kandideerida, et ometi Bruno Mars ei saaks kõiki auhindu,“ muigas Jalmar.