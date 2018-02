Saates "Hommik Anuga" oli külaliseks saatejuht Marko Reikop, kes sel aastal pärjati vabariigi presidendi teenetemärgiga. Marko rääkis saates, et ta poleks kunagi teenetemärki oodanud, sest pigem jõuab saatejuhini negatiivne tagasiside. "Saame oma töös päris palju sõimata."

Marko ütles, et oli noorena mõõdukalt mässaja ja praegu mässab konservatiivsuse vastu. Reikop on tuntud oma terava intervjuuerimisstiili tõttu. Anu uuris, kas mõni intervjueeritav on lahkunud paha tujuga või on poole intervjuu pealt tundunud, et ta tahaks ära minna. "Pigem ei ole. Ma olen alati oodanud, et inimene tõuseb püsti, viskab mulle klaasi vett näkku ja kõnnib minema. Mulle ootamatused väga meeldivad, mulle meeldib eksprompt ja improvisatsioon. Kui inimene tuleb ootamatult kaasa, näiteks peapiiskop Viilmaa. Ma tükk aega kahtlesin, mõtlesin, et mina ei viitsi temaga eputada, teha kunstlikku intervjuud ja olla kuidagi pidulikum, et jumala asemik maa peal istub mu vastu ja rist on kaelas. MIna räägin päris inimese juttu, kui ta solvub, siis ta solvub."

Marko mõtles tükk aega, et tahaks küsida, miks peapiiskop "käib sellise lollaka kohvikannusoojendajaga ringi". "Ma esimese küsimusena ei küsi seda, mingi aeg on vaja ikka täita. Kui ma esimesena küsin, ta solvub ja ära läheb, on pärast probleem. Ta üldse ei solvunud, rääkis, miks pastorid kannavad sellist imelikku mütsi."

Marko ütleb ka, et kui saatejuht on julge, peab ta olema ka vastuseks valmis. "Mulle väga meeldivad intervjuueritavad, kes mulle vastu hakkavad ja kuidagi mind vastu pinnivad."