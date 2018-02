Lisaks sisaldavad päikesekaitsevahendid sageli aineid, mis muudavad toote paremini imenduvaks, kuid ühtlasi tähendab see, et vereringesse satub seeläbi rohkem soovimatuid keemilisi ühendeid. Suurem osa tänapäevaseid päikesekaitsevahendeid sisaldab keemilisi blokaatoreid nagu oksübensoon, avobensoon jt. EWG.org andmetel võivad mõned keemilised blokaatorid jäljendada kehas hormoone ja põhjustada nahaallergiaid. EWG sõnul sisaldab ligi 70 % keemilistest blokaatoritest oksübensooni, mis on üks murettekitavamaid lisaaaineid keemilistes päikesekaitsevahendites.

Porgandiseemneõli on üks parimaid looduslikke päikesekaitseõlisid. See on rikkalik ja väga kontsentreeritud, mistõttu tuleks seda pisut mõne pehmema õliga lahjendada. Porgandiseemneõli on sama tõhus kui mis tahes keemiline päikesekaitsevahend, selle vahega, et see on looduslik ega sisalda mürkaineid.

Kookosõli on samuti väga hea vahend naha kaitsmiseks ning erinevalt porgandiseemneõlist on see ka väga levinud ja paljud kultuurid kasutavad seda iga päev. Kuna kookosõli kaitsev toime ei ole kauapüsiv, tuleb seda nahale määrida mitu korda päevas.

Mandliõli - suurepärane looduslik variant! Uuringud kinnitavad, et mandliõli annab SPF 6 päikesekaitsevahendile vastava kaitse, mida kasutavad sageli need, kes ei taha ära põleda, kuid soovivad saada nahale suvise jume.

Nisuivaõli on üks kõige tõhusamaid naha kaitseõlisid. See sisaldab antioksüdante ja E-vitamiini, mis aitavad nahal uueneda. E-vitamiin toimib ka ise antioksüdandina, mis aitab päikesekahjustusi ennetada.

Punase vaarika õli on üks muljetavaldavamaid looduses leiduvaid päikesekaitsevahendeid. Selle SPF jääb 30 ja 50 vahele, seega on see üks tugevamaid looduslikke päikesekaitsevahendeid, mis on sama hea või paremgi veel kui tavapärane kaubanduses leiduv toode. Punase vaarika õli sisaldab ka tubli annuse E-vitamiini, mis aitab nahal paraneda.

Niisiis, milleks kasutada keemiat täis topitud päikesekaitsevahendit, kui saate oma nahka kaitsta loodusliku niisutava õliga, mis teeb nahale head ja kaitseb seda päikese eest sama hästi, kui mitte veel paremini.

Bravuuritar segas Bali saarel peesitades kohapeal leiduvatest looduslikest vahenditest endale kokku eriti mõnusa nahka niisutava kreemi. See sisaldas kookosõli, banaani, mandleid ja kohalikku paramao taime juure ekstrakti. Seda imelist kreemi aitasid Anul testida ka kohalikud ahvipoisid.

Mõnusat puhkust!