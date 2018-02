Pühapäeva hommikul kell 4.15 sai politsei teate, et Laagris asuvas Circle K tanklas on konflikt ühe mehe ja naise vahel, mis eskaleerus omavaheliseks kakluseks.

G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütles, et neile tuli kell 4.09 paanikahäire, millele reageerisid kaks patrulli. "Kümne minutiga jõudsid nad kohale ja selleks hetkeks oli kaklus juba maha rahunenud. Selles mõttes, et turvatöötajal ei olnud vaja seal otseselt kedagi lahutama minna, kuigi oli näha, et need kaklejad olid agressiivses meeleolus," rääkis Raja. "Meie turvatöötaja kutsus siis kohale politsei ja kiirabi. See mees kes viga sai, nagu ka videopiltidelt näha võib, sai lööke vastu nägu. Tema viis kiirabi minema."

Raja tõi ka välja, et sündmusele reageerinud turvatöötaja sõnul oli teenindusjaamas kohapeal umbes 10-15 inimest, kes seda sündmust pealt vaatasid.

Samuti jagab Raja kiidusõnu tanklale. "Circle K võib esile tuua kuna ma tean, et nad on oma klienditeenindajaid hästi koolitanud ja ette selleks, kuidas sellises olukorras käituda ja mida teha. Seda ei saa kahjuks paljude teiste teenindusasutuste kohta öelda, mis on ööpäevläbi või nädalavahetustel hiliste tundideni avatud. Sellega võiks ettevõtjad võib-olla rohkem tegeleda, oma inimesi koolitada ja ette valmistada: kus asub paanikanupp, millal seda vajutada ja kõik seda," rääkis Raja.