Kui Õhtuleht uuris Iiris Vesikult, millised on tema emotsioonid seoses finaali pääsemisega, demonstreeris Iiris oma ääretut rõõmu tohutu kiljatusega - seda nii, et terve ruum kajas.

Iiris sõnas, et pääs finaali tuli tema jaoks meeldiva üllatusena. "No ma võtsin seda suhteliselt rahulikult, et kui saame edasi finaali, siis saame. Ja kui ei saa, siis pole ka midagi hullu. Aga see, et me päriselt saimegi - muidugi on see tore," õhkab Iiris. "Ma tahtsin finaali saada küll, sest Saku suurhallis tahaks ikka ju esineda ja see, et me päriselt saamegi, on väga-väga tore! Mingis mõttes antakse meile justkui teine võimalus teha veel mingi show. Sai seda olemasolevat vaadatud ja nägime, mida võiks natuke teistmoodi teha. Ja nüüd, ma arvan, et Saku suurhallis esineme veelgi ägedamalt," räägib ta.

Iiris on eelkõige väga tänulik kõigile fännidele, kes nende loo poolt hääletasid. "Mul on väga hea meel, et saan üldse siin mingit nii sürri asja teha - kutsuda kõik oma sõbrad kokku, tantsivad baleriinid... Kirke (moelooja Kirke Talu - toim) tegi nii ilusa stilistika ja... Mul on eelkõige lihtsalt nii hea meel, et üldse saan siin olla," sõnab Iiris.

Iiris Vesik tõusis avalikkuse huviorbiiti aastal 2007 konkursil „Kaks takti ette“, kus ta saavutas teise koha. Sel ajal alustas ta ka koostööd muusikaprodutsent Ago Teppandiga. Nüüd on nad ühise looga „Drop That Boogie“ pääsenud „Eesti laulule“.