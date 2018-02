Stig Rästa viimasest „Eesti laulu“ võidust on möödas kolm aastat ja Stig on taas finaalis. „Mõnes mõttes on loomulikult hea tunne, et sai edasi. Mõnes mõttes on aga väike pinge peal jälle, et nüüd peaks Eesti rahvast kuidagi millegagi üllatama ja midagi huvitavat tegema,“ ütleb Stig.

Mees tunnistab, et ühest küljest oli tal võistlusel üsna rahulik olla ja tunne oli sarnane varasemate kordadega, kui finaali on saadud. „Kui saade hakkab, siis – kuna ma olen siin juba nii palju käinud – on selline laadna ja rahulik. Kui nimesid välja hakatakse hüüdma, siis pulss tõuseb ja tahad ikka teada, kes edasi saab,“ tunnistab Stig, et sel hetkel tuleb ikka väike närv sisse. „Enne, kui öeldakse, on pulss laes ja kui sinu nimi öeldakse, läheb alla tagasi.“

Stig ütleb, et tema ei hääletanud poolfinaalis enda poolt kordagi. „Kui ma oleks kellegi poolt hääletanud, siis enda ees istunud tüdrukte poolt Etnopatsyst.“ Kas nemad olid Stigi lemmikd? „Kas just lemmikud, aga sain neid kõige rohkem tundma. Nad istusid lähedal, me rääkisime juttu ja laul oli tore.“

Kui peaks juhtuma, et Stig võistluse jälle kinni paneb, läheb ta muidugi hea meelega taas Eurovisionile. „Küll oleks mul aga väga suur pinge peal, mis saama hakkab ja mida Eesti rahvas arvab. Mis saab ja mida arvatakse siis, kui halvasti läheb.“