Oma koha "Eesti laulu" finaalis kindlustas teiste hulgas ka alternatiivrokki viljelev ansambel Sibyl Vane, kes oli ka üks žürii favoriitidest. "Emotsioonid on väga head, poleks oodanud midagi paremat," sõnas bändi laulja Helena Randlaht vahetult pärast esimese poolfinaali otsesaadet.

"Kõik läks hästi, lausa üle ootuste hästi. Me oleme tõesti väga rahul. Tahame tänada väga oma toetajaid ja fänne, sest teame, et nad nägid väga suurt vaeva ja tegid väga suurt tööd, et me finaali pääseksime. Meil on tõesti väga-väga hea meel ja me tahame neid kõiki kallistada ja suudelda," õhkab Helena.

Kusjuures, Sibyl Vane'i võistluslaul "Thousand Words" jõudis "Eesti laulule" üsna eriskujmmaliselt moel. Nimelt veeti ühe seltskonnaga kihla, et bänd saadab oma demo "Eesti laulule". "Tegelikult kihlveo eesmärk oligi lihtsalt see laul sinna kasti ära viia ja siis sellega oleks pidanud kogu lugu ära lõppema. Ent tuleb välja, et ei lõpe. Meil on selle üle ainult väga hea meel," ütleb Helena, nentides, et finaali pääsemine polnud nende jaoks eesmärk omaette.

Sibyl Vane oli ka üks neljast muusikaekspertide favoriitidest. Kumb on bändi jaoks tähtsam - kas pigem žürii või rahva toetus? "Mõlemad on tegelikult tähtsad. See, et need mõlemad niimoodi klappisid, oli tegelikult väga üllatav meie jaoks. Kui ma aus olen, siis me eelkõige lootsime hästi palju oma toetajate peale ja nad ei vedanud meid alt. See on super!" sõnab ta.