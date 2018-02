„Väga tore tunne on, loomulikult. See on fantastiline, et mul on võimalus 3. märtsil esienda nii suurel laval nagu Saku suurhallis,“ hõiskab üks viiest „Eesti laulu“ finalistist, Elina Nechayeva. „Ma ootan seda juba nii väga!“

Elina ütleb, et läks laupäeval telemajja poolfinaali väga hea ja positiivse tundega. „Ma üritan iga päev olla positiivne ja rõõmus, täna on üks selline päev.“ Kas ta öösel ikka magada ka sai? „Oh, ma olen selline unimüts, et võin igal hetkel ükskõik, kus magama jääda,“ naerab ta.

Elinat peeti juba veel enne, kui esimene poolfinaal toimunud oli, tänavuse võistluse favoriidiks ja talle ennustatakse lausa Eurovisioni võitu! „See favoriidijutt hakkab juba natuke imelikuks muutuma,“ tunnistab lauljatar. „Minu arust on kõik suurepärased ja igaüks annab endast parima, et võimalikult hästi esineda ja edasi saada. Mina nende hulgas.“ Naine tunnistab, et kui teda favoriidiks peetakse, võib see inimestele pähe panna mõtte, et mis tema poolt ikka hääletada, ta saab ju nagunii edasi. „Ikka peab hääletama ja pöialt hoidma just sellele artistile, kes on kõige rohkem meele järgi.“