Ansambel Vajé oli esimene ansambel, kes "Eesti laulu" poolfinaalis võistlustulle astus. Sealjuures oli ta ka viimane, kelle nimi edasipääsejate hulka lisandus. "Me oleme siiralt õnnelikud," õhkasid koosseisu kuuluvad Stefan ja Hans justkui ühest suust.

"See hetk, mil meie nimi öeldi, pani tõesti käed värisema. Kui muidu oli mingi ajani väga rahulik ja mõnus olla, siis lõpuks tuli ikka värin sisse. Kui ausalt öelda, siis me väga lootsime, et saame finaali. Me tõepoolest väga tahtsime, tõesti, südamest! Aga poleks olnud ka midagi hullu, kui me edasi pääsenud poleks. Me ei oleks olnud väga kurvad," sõnas Stefan.

Noormeeste siiras rõõm peegeldus igast nende liigutusest. Pole ka ime - kui neli esimest finalisti välja kuulutati, algas ju rahvahääletus uuesti ning see pani iga osaleja närvi päris viimsele piirile. "See hetk, kui öeldi v-täht... Siis oli nagu mida? See on uskumatu! Pidu oleks olnud niikuinii, ka siis, kui finaali poleks pääsenud. Oleksime olnud õnnelikud juba selle üle, kui kaugele me tegelikult juba jõudsime. Uhked oleksime enda üle niikuinii olnud! Aitäh Viljandi! Aitäh armeenlased ja kõik eestlased!" sõnas Hans.