Tänases "Eesti laulu" poolfinalis esineb kõige esimesena ansambel Vajé. Karismaatilise meesduo liikmed, Stefan ja Hans, sõnavad, et tunnevad end imehästi. Ometi tunnistavad nad, et ei tea päris täpselt, mida tänaselt õhtult oodata.

"Tunneme end väga hästi," sõnab Hans mõned hetked enne otseülekande algust. Tõsiasi, et nende võistluslugu televaatajatele esimesena näidatakse, noormehi ei häiri. "Samas kui hakata mõtlema sellele, et me oleme esimesed, siis pärast on ju vaja pikalt oodata. See on ehk natuke tüütu, ent muidu on kõik hästi," lisab Hans. Hirmu ega närvi noormeestel pole. "Meil on iga päev pidu!" naerab Stefan. Siiski nendivad nad, et hääletuse algul võib väike ärevustunne sisse tekkida küll. "Muidugi tahaksime ju Saku suurhalli lavale minna. Iga päev sellist võimalus ju ei teki. See on praegu meie üheks põhiliseks eesmärgiks," tõdeb Stefan.

Noormehed kannavad laval värviliste tikanditega uhkeid jakke. Stefan ja Hans räägivad, et need on moekunstnik Roberta Eineri looming. "Meil oli juba alguses selline mõte, et tahame olla laval väga lahedad, silmapaistvad ja erilised," räägib Stefan, lisades, et on oma esinemisriiete üle väga uhked.

Milline on aga nende suhted fännidega? "Me ei taha oma kuulajate kohta öelda, et nad on fännid. Tegelikult me loome perekonda," sõnab Hans. Stefan lisab: "Tahame suhelda fännidega nii, nagu meie omavahel suhtleme. Fännid on nagu perekond."