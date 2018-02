Õpilasfirmade laat on külluslik toodete poolest, mida Eesti poelettidelt eales ei leia. Näiteks saab proovida jäätist, mille valmistamisel on kasutatud sütt.

Kristiine keskuse esimene ja teine korrus on õpilasfirmade lette nii täis pikitud, et liikumine on üpris vaevaline. Paljud noored on aga väga aktiivsed, potentsiaalseid kliente meelitatakse juba kaugelt.

„Tere! Ega teil särki vaja ei lähe?“ uurib Kohila gümnaasiumi õpilane Kaarel. Tegemist on õpilasfirmaga Yeet. „Me valmistame ise T-särke, millel on kirja erinev sõnum. Igale maitsele on midagi,“ selgitab nooruke müügimees õhinal.

Valikus on viis erinevat T-särki, millest kolm on suunatud peaasjalikult täiskasvanutele, sest riideesemete peale trükitud loosungid on seotud alkoholi tarbimisega. Kaarel tunnistab, et esialgu ei plaaninud nad üldse T-särkidega raha teenida. „Meil oli üks teine plaan, aga terviseamet keelas selle ära,“ naerab ta.

„Esialgu pidime müüma kapsleid, mis sisaldavad kofeiini ja aminohappeid. Need ergutavad - sööd ära ja siis võid õppida nii palju, kui tahad,“ selgitab ta algset äriplaani. Toode oli isegi poiste endi poolt valmis keedetud, kuid terviseamet pani viimasel hetkel müügile piduri peale.

Ja ise sööte neid kapsleid ja töötavad? „Jah, töötavad. Aga kaks nädalat enne laata saime teada, et ei tohi müüa,“ kurvastab Kaarel.

Müügileti on avanud ka õpilasfirma Taskuke, mis müüb šokolaadi jaoks mõeldud papist taskuid. Idee ja teostuse taga on kolm Vastseliina gümnaasiumi õpilast. Täna on kohal Klaudja ja Kelly, kolmas sõbranna jäi kahjuks vahetult enne laata haigeks. „Äril läheb hästi, valentinipäeva teema ju iseenesest. Šokolaadide kinkimine sõpradele,“ selgitab Klaudja. Sõbrannad on valmistanud kolmkümmend papist taskut. Nad loodavad kõik päeva jooksul maha müüa.

Sindi gümnaasiumi noored on välja mõelnud lauamängu. „See mäng on majandusteemaline ja eesmärk on mängija harimine. See annab kerge ülevaate ka sellest, kuidas enda firma teha,“ selgitab Sindi gümnaasiumi õpilane Egon.

Kaubavalik on laadal täiesti seinast seina. Suur osa toodangust on noorte enda valmistatud, ent idee on tulnud kusagilt välismaalt. „Valmistame korgist kikilipse. Eestis on see täiesti ainulaadne toode! Räägitakse puidust lipsudest, ent korgist lipse pole meil müügil“ uhkustab Gert.

Noormees müüb värvilisi kikilipse, mis on valmistatud naturaalselt korgist. Gert lubab, et toode on vastupidav ja igati kvaliteetne. „Ei sula vihmaga ära, ega anna ka värvi,“ kinnitab noor müügimees.

Rõõmsaks teeb tõsiasi, et noorte seas on au sees ka taaskasutamine. „Need on vanadest riietest tehtud koerte mänguasjad, millega lemmik saab lõbutseda,“ selgitab Laureen.

Kohe kindlasti ei jää laadakülalisel kõht tühjaks, sest lauamängude, lipsude ja maalide kõrval on müügil ka üksjagu söödavat. Ühe euro eest saab näiteks üüratusuure šokolaaditükkidega küpsise. Kui rahakott võimaldab, siis kolme euro eest saab proovida ka jäätist, mille valmistamisel on kasutatud sütt.

Jäätis on värvuselt hall ja mitte eriti isuäratav, ent toode pidavat olema Eestis täiesti ainulaadne, mistõttu tuleb see ikkagi ära proovida. Aga kuidas see maitseb? Muidu on jäätis nagu jäätis ikka, kreemjas ja jahe. Ka söe maitse ei tule eraldi välja. Aga toote teeb eriskummaliseks selle konsistents. Nimelt süsi krudiseb hamba all.