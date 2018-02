Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad või soolaniisked.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul kohati vähest lund. Sajuvõimalus on suurem rannikul ja Ida-Eestis, öösel Kesk- ja Loode-Eestis. Õhutemperatuur langeb öösel taas alla -5°C.

Pühapäeva öösel on peamiselt pilves ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub kagutuul 2-7 m/s. Külma on 4-10 kraadi. Päeval on pilves ilm ning kohati sajab vähest lund. Puhub kagutuul 2-7, saartel ja rannikul kuni 10 m/s. Külma on 1-5 kraadi.