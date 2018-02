Tallinnas toimus suur üle-eestiline ja rahvusvaheline õpilasfirmade laat korraga nii Rocca al Mare kui ka Kristiine keskuses, kus osaleb kokku rekordilised 260 õpilas- ja minifirmat Eestist ja mujaltki.

Õpilasfirmade programmi juhtiva JA Eesti (Junior Achievement) direktor Kersti Loor märkis, et aasta suurimal laadal osaleb ettevõtteid rohkem, kui ühelgi varasemal aastal ning tegelikult isegi kõik huvilised ära ei mahtunud. “Lisaks meie õpilasfirmadele võib seekord laadalt leida ka mitmeid välismaiseid külalisi – mitu erinevate riikide õpilaste rahvusvahelist ühisfirmat ning lisaks veel meile kauplema saabunud Itaalia, Rootsi, Gruusia, Soome ja Läti õpilasfirmad,” rõõmustas Loor.

Kõikide klientide ja ka noorte kauplejate rõõmuks on seekordse laada uuenduseks kaardimaksete võimalus. “Me ise ja õpilased on aastaid sellest unistanud, sest see teeb kauplemist märksa mugavamaks ja suurendaks ka läbimüüki. SEB panga toel on see nüüd võimalikuks saanud, kuigi sularahaga peaks ikka ka arvestama, sest osa õpilasfirmasid nutiterminali siiski ei kasuta,” märkis Kersti Loor. “Meie õpilasfirmad on äärmiselt tublid ja kindlasti ei tohiks arvata, et mäng käib ainult sentide peale,” lisas Loor. “Näiteks õpilasfirma Spoony on rekordina teinud ühe laadaga lausa 1600-eurose käibe ja kallimate toodete hinnad võivad ületada 100 eurot.”

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste peale laiali jagunenud õpilasfirmad pakuvad tooteid ja teenuseid laias spektris, alustades lihtsamatest käsitööesemetest kuni originaalse disaini ja tehnoloogiliste lahendusteni välja. Laadalt leiab teiste hulgas ka näiteks söödavad kahvlid ja noad, signaali andvad kindad jalgratturitele, vihmasussid jalanõudele või katted muusikainstrumentidele, särki püksis hoidvad traksid, käsitöönätsud, Eesti kommidest valmistatud käsitööjäätised või nahahoolduseks mõeldud rabavee.

Žürii valib päeva lõpuks välja parimad õpilasfirmad erinevates kategooriates: tunnustatakse kõige innovaatilisemat ideed, parima toote või teenuse välja mõelnud õpilasfirmat, tugevaimat müügistrateegiat, sotsiaalseimat õpilasfirmat, silmapaistvaimat Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmat ning stiilseimat õpilasfirmat. Žüriisse kuulub palju ettevõtjad, äriinimesi ja ettevõtlushariduse spetsialiste, nende hulgas Andrei Korobeinik, Anne Sulling, Jaak Roosaare, Evelyn Sepp jt. Aasta parim Eesti õpilasfirma selgub siiski alles maikuus toimuval õpilasfirmade võistlusel.