Täna külastas Kaljulaid kõigepealt murdmaasuusatamise võistlust, kus 56. koha sai Tatjana Mannima. "Aga tuju oli tal pärast lõpetamist ikkagi hea. Nii et kõik läks ju korda!" ütles president ja lisas, et loodab ka jõuda iluuisutamise ja kiiruisutamise paikadesse.

Lisaks õnnestus presidendil ka teiste riigijuhtidega mõtteid vahetada. "Vahva on ka sellises vabamas õhkkonnas mõnikord kokku saada ja asju arutada," ütles Kaljulaid ERRi spordile , et talle meeldis ka töiseid küsimusi rääkida kolleegidega.

President Kersti Kaljulaid ja Georgi-Rene Maksimovski on sel nädalal töövisiidil Lõuna-Koreas, mille raames ta kohtus riigipea Korea Vabariigi presidendiga ja osales Pyeongchangi taliolümpia avatseremoonial.

Kaljulaid ütles kohtumisel kolleeg Moon Jae-in'iga, et kahe riigi hea teineteisemõistmine tuleb sellest, et jagatakse sarnaseid väärtuseid ja vastutust. Tegu on esimese presidentide tasemel visiidiga alates ajast, kui diplomaatilised suhted 1991. aastal taastati.