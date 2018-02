Rahvakirjanik Andrus Kivirähk kirjutab oma igalaupäevases arvamusloos, et tema arvates on riiklike teenetemärkide jagamist arvustada muidugi täiesti mõttetu ja see on sama rumal kui kritiseerida jõuluvana kingikotti.

Jah, just nimelt ootamatu kingitusena, mille päkapikk on sussi sise poetanud, tulebki ordenit võtta! Arutelu selle üle, et A, B ja C on ju ka ordenit väärt, kõlab tobedalt, sest tegelikult on ju terve Eesti täis tublisid inimesi, kes kõik võiksid aumärgi rinda saada.

Kas riigilt autasu saamine ei ahelda kultuuriinimesel vaimu kuldsete käeraudadega võimu trooni külge?

Iseasi muidugi, kas eesti kultuuritegelane üldse peakski olema oma riigist sõltumatu, enamgi veel, jääma selle riigiga opositsiooni - usun, et näiteks Jaan Krossi oleks säärane küsimus sügavalt hämmastanud.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes