Kui praeguses valitsuses üldse mingit majandusalast kompetentsi leidub, siis tuleb seda otsida Keskerakonnast, kus siiski jagavad endise poliitiku Olari Taali meelest üht-teist peaminister Jüri Ratas ja majandusminister Kadri Simson.

„Jaak Aab kindlasti saab aru, ja eks on teisi ka, kuid IRLis ja sotsiaaldemokraatide hulgas aga puudub igasugune arusaamine majandusest,“ rääkis Olari Taal Äripäevale.



„Kindlasti on parlamendis ka toredaid ja korralikke inimesi, ikka üle poole on korralikud, ma arvan – ja arukaid on alla poole,“ kõneleb ta naerunoodiga hääles.

„Ainuke võimalus midagi muuta: kõik inimesed välja vahetada, mööbel välja visata, siis maja ka maha põletada ja uude kohta minna, võib olla siis kaob see halb vaim sealt ära.“

Taali ettevaate kohaselt moodustavad 2019. aasta valimiste järel võimukoalitsiooni Reformierakond ja Keskerakond: „Minu arust on see väga hea kooslus.“

Saadet „Persoon“ Olari Taaliga Äripäeva raadio eetris saab järelkuulata SIIT