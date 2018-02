Eelmisel nädalal avalikustas „Pealtnägija“, et riigimetsa majandamise keskus (RMK) ja Emajõe äärde kavandatava tselluloostehase arendaja Est-For Invest on sõlmimas rekordilist kavatsuste protokolli, mis garanteerib miljarditehasele poole riigi raiutavast paberipuidust 15 aastaks.

Kui paljudele tundus juba enne, et kavandatavas tehingus on jäme ots arendaja käes, siis lepingu tagamaid lähemalt uurides torkab silma veel üks üllatav nüanss - nimelt valmistas lepingu ette Est-Fori esindav advokaadibüroo Ellex Raidla, vahendab ERRi uudisportaal.

Iseenesest pole midagi kummalist, et lepingu põhja teeb sellest huvitatud pool, aga tähelepanuväärne on, et Ellex Raidla on samal ajal ka RMK nõustaja.

Mitu tuntud juristi kommenteerisid „Pealtnägijale“, et selline olukord tekitab küsimusi, kuid ei soovinud nimega esineda, sest Advokatuuri eetikakoodeks keelab kolleegide avaliku kritiseerimise.

Vanempartner Jüri Raidla kinnitas „Pealtnägijale“, et tselluloositehase projektis esindab tema büroo ainult arendajat ehk Est-For Investi, mistõttu on talle isegi küsimuse asetus huvide konfliktist arusaamatu.