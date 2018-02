Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad või soolaniisked.

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Päeval sajab üksikutes kohtades vähest lund, suurem on sajuvõimalus rannikul ja Ida-Eestis. Õhutemperatuur päeval tublisti tõuseb, kuid jääb miinuspoolele.

Päeval on valdavalt pilves ilm ning kohati sajab vähest lund. Puhub idakaare tuul 2-8, põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti 13 m/s. Külma on 3-6 kraadi.