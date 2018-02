Gavin mängis ka filmides "Spartacus" ja "Imitation of Life". Ta võitis Kuldgloobuse linateoses "A Time to Love and a Time to Die" tehtud rolli eest.

Gavinit jäävad leinama abikaasa Connie ja kaks last.

"Me kaotasime oma parima sõbra, isa ja abikaasa. Me oleme tohutult tänulikud, et ta meie ellu kuulus," ütles Connie TMZ-le.