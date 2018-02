Eestis sündinud IT-innovatsioonid, e-riik ja kosmoseajastusse astumine on loonud uue reaalsuse, mille täpsem mõju selgub alles aastate pärast. Eestis sündinud kuulsaim IT-innovatsioon on kahtlemata veebipõhine kommunikatsiooniprogramm, mis võimaldab helistada interneti vahendusel. Selle kirjutasid 2003. aastal kokku kolm eesti meest: Ahti Heinla, Priit Kasesalu ja Jaan Tallinn. Neid abistas insener Toivo Annus. Skype’i aga asutasid rootslane Niklas Zennström ja taanlane Janus Friis. 2005. aastal müüsid nad Skype’i eBayle ja pärast seda on programm mitu korda omanikke vahetanud, kuni 2011. aastal läks ta Microsofti omandusse. Nüüdseks on Skype’i kasutajate arv maailmas kasvanud 300 miljonile inimesele kuus, arendustöid tehakse peale Eesti veel teisteski riikides. Skype’i kõrval on maailma jõudnud teisigi Eestis alguse saanud innovaatilisi lahendusi, näiteks Tranferwise ja Pipedrive.

Eesti e-riigi alguse üheks daatumiks võib pidada 12. märtsi 2003, kui avati kodaniku teabeportaal www.eesti.ee, mille peamine eesmärk oli infot jagada. Tasahaaval on jõutud praeguste võimaluste pakkumiseni: 2007 hakkas portaal tervikuna riiki kajastama, 2009 sai see uue logo ja kujunduse, 2013 valmis sisselogitud kasutaja avaleht ja 2014 sai hakata lugema ettevõtja teavitusi. Alates 2015. aastast vahendab portaal 815 e-teenust. See on mugav ja turvaline kanal riigiga suhtlemiseks nii kodanikule, ettevõtjale kui ka ametnikule.

Eesti elanikele on saanud igapäevaseks, et riigiasutusega võib asju ajada elektroonilisi kanaleid pidi, dokumentidele saab anda digitaalseid allkirju, arstid väljastavad digiretsepte, tulusid saab deklareerida e-maksuametis ning valimistelgi võib anda hääle internetis. Need ja sajad teised e-teenused on reaalsuseks saanud näited, mille poole paljudes maailma riikides alles püüeldakse ja seal Eestit eeskujuks tuuakse. Alates 21. jaanuarist 2013 saab Eesti lugeda ennast ka kosmoseriigiks. Nimelt lendas Prantsuse Guajaanas Euroopa kosmosesadamast startinud kanderaketi Vega pardal Maa orbiidile Eesti tudengite loodud kuupsatelliit ESTCube-1. Mart Noorma juhendatud projekti peamine eesmärk oli teaduse populariseerimine ja hariduslik missioon. Samas andis kosmoseriigiks tõusmine uued võimalused osaleda teadusinnovatsioonis üle maailma.