Eestile palju edu ja tuntust toonud projekti idee avalikustas 1995. aastal toonane suursaadik USAs, Toomas Hendrik Ilves. Ilvese mõte oli Eesti väiksust ära kasutades jõuda ainsa tiigrihüppega arenenud riikidest ette ja esitleda ennast maailmale kui kõige haritumate kodanikega riiki. Selleks piisanuks Eesti keskkoolide varustamisest 17 000 arvutiga, et tagada õpilastele neljandikuks päevast ligipääs arvutile. Nii omandataks elementaarne arvutioskus mitte ainult ühiskonna kõige haritumas kihis, vaid kogu Eesti hüppaks kahe jalaga 21. sajandisse.

21. veebruaril 1996 kuulutas president Lennart Meri teleesinemises ametlikult välja programmi „Tiigrihüpe“ ehk Eesti täieliku arvutistamise kava. See oli tõeline infotehnoloogiline (IT) revolutsioon: pandi alus e-ühiskonnale.

„Tiigihüpe“ ei jäänud ainult üldhariduskoolidele suunatuks. Programmi raames edendati infotehnoloogia kasutusele võtmist ka teistes haridust andvates asutustes: alusharidusest kõrg- ja kutsehariduse ning elukestva õppeni välja. Käivitati ka infoühiskonda tutvustavad ja arvutikasutamist propageerivad Eesti eri piirkondi läbivad suvised „Tiigrituurid“, mis osutusid väga populaarseteks. Arvutikasutamise õppeprogrammidest said osa võtta kõik.

Programmi mõju Eesti infotehnoloogilisele arengule on olnud määrav. Tänapäevaste IKT-vahendite kasutamisoskuse igapäevase arendamise tulemusel on üles kasvanud põlvkond, kes on juba andnud silmapaistva panuse Eesti IT-eduloosse. „Tiigrihüppest“ on aga saanud Eesti IT-revolutsiooni sünonüüm.

