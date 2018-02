„Edu toob tihti see, kui sa suudad õigel ajal pakkuda õiget muusikat,“ sõnastab mänedžer ja kontserdikorraldaja Karl Sirelpuu lihtsa tõe. Näiteks teeb hiidfestivalidel esinev Tommy Cash ebatraditsioonilist hiphoppi, mis just praegu laineid lööb. Ewert and the Two Dragons aga pürgis välismaistele lavadele ajal, kui indifolk jõudsalt hoogu kogus ja kuulajad sellist muusikat otsisid.

Kerli Kõivu ja Draakonite edulooga on kursis paljud. Ilmselt on silma jäänud ka Trad.Attack!-i püüe esineda igas maailma riigis. Kuid välismaal on kanda kinnitanud veel mitu meie levimuusikaartisti, kelle nimi tuleb siinses ülevaates ehk üllatusena.

Näiteks inglise keeles räppiv Tommy Cash, kes astus läinud suvel esimese eestlasena üles kuulsal Glastonbury muusika- ja kunstifestivalil. „Tommyl on väga hea agent – teda esindab üks Euroopa suuremaid agentuure Primary Talent International,“ märgib Karl Sirelpuu, kes tegutseb Ewert and the Two Dragonsi tuurimänedžeri, Elephants from Neptune'i üldmänedžeri ja Live Nationi kontserdikorraldajana. Tema teada ongi suure rahvusvahelise agentuuriga leping vaid Draakonitel, Cashil ja mõnel DJ-l.

(Tõepoolest, Ewert and the Two Dragonsit esindab agentuur Pitch and Smith. Madison Mars teeb koostööd Active Talent Agencyga, mis nimetab end juhtivaks elektroonilise tantsumuusika agentuuriks. Syn Cole'i esindab Paramount Artists. Kõik need on Briti agentuurid. Mord Fustangi nime leiab Hollywoodi talendiagentuuri Global Talent Booking hingekirjast.)