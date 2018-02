Bethany Haines, kelle isal mõrvarlik nelik pea maha võttis, soovib vangistatutele vaid kannatusi ning loodab, et kui nad kunagi kohtusaali peaksid jõudma, saaks ta isa tapjatega silmitsi seista.

Alexanda Kotey ja El Shafee Elsheikh on briti kodanikud. ISISe ridadesse mindi kunagi neljakesi, kuid nende ninamees sai 2015. aastal õhurünnakus surma ning üks terrorist viibib Türgi vanglas. Briti meedias hüüdnime „biitlid“ saanud nelik on vastutav 27 lääne päritolu inimese, sealhulgas ajakirjanike ja inimõiguslaste mõrvamises ning paljude teiste vangistamises ja piinamises.

8. veebruaril võtsid kurdi võitlejad Süürias vangi kaks Suurbritanniast pärit terroristi. Ohvrite perekonnad soovivad, et mõrvarite üle peetaks õiglast kohut.

Diane Foley, kelle ajakirjanikust pojal pea maha võeti, soovib aga, et kaks terroristi eluks ajaks vangi pandaks. Tema eelistaks, et terroristide üle mõistetaks kohut tema kodumaal USAs, kuid ütles, et lepib õiglase kohtumõistmisega ka mujal.