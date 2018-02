"Ringvaates" oli külas Häirekeskuse direktor koos noorte poiste Hendry ja Andreasega, kes pälvisid tunnustuse eeskujulike päästekõnede eest. Saates kõlasid ka katkendit kõnedest, millest eest nad vastava tunnustuse pälvisid.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela kinnitas, et kõiki laste poolt tehtud kõnesid võetakse tõsiselt, vahendab Menu saadet. "Lapsed oskavad teha väga hästi kõnesid ja kutsuda võõrastele või lähedatele abi," sõnas ta ja tõi välja, et nad alustasid ka fotokonkursiga "Lumest lumele 112", mille käigus peaksid nad tegema lumele 112 kujundi. "Nad saavad lumele teha erinevaid kujutusi, kasutada ära oma fantaasiat, teha toredaid pilte ja laadida need üles."