Seda, kui kiiresti tuleb teehooldajal midagi teha, mõõdetakse majandus- ja taristuminstri määruses hooldustsükli pikkusega. Suurel osal riigi põhimaanteedest kehtib kolmas seisunditase, mis nõuab, et lume ja lörtsi eemaldamis hooldustsükkel oleks viis tundi. Küsimus on aga selles, mis hetkest hooldustsükkel algab. Tänavate puhul algab see lumesaju või tuisu algusest, maanteel aga hakatakse aega arvestama lumesaju või tuisu lõpust, seisab Anvelti kirjas. Ministeeriumi ettepanek on, et maanteel tuleks hooldustsükli algust hakata lugema hetkest, mil tuleb teade, et ilmaolud halvenevad.

"See annab selgelt alust ettepanekuks, et teehoolduses peaksime tõstma reageerimiskiirust, just ka ennetavalt. Teine asi on muidugi ka see, kuidas muuta erinevatel teeliikidel reageerimistihedust," ütles Anvelt ERRi raadiouudistele.

Teine ettepanek puudutab seda, missuguse seisunditaseme ajalisi nõudeid ühel või teisel teel arvestatakse. Ministeerium juhib tähelepanu, et range, kolmas seisunditase, kestab kella kuuest kella kümneni õhtul ning langeb öösel teise seisunditaseme peale. Ettepaneku järgi ei tohiks nõudeid öösiti langetada või veel enam, tuleks suurema liiklusega teedel kehtestada veel rangem, neljas seisunditase. Osati tegi maanteeamet seda juba 2016. aastal, kui lõi suurema koormusega teede jaoks kolm pluss seisunditaseme. Näiteks, kui kolmanda taseme teel tuleb libedusetõrjet teha nelja tunniga, siis kolm pluss teel kahe tunniga. Samas ei kesta ka see tase kogu ööpäeva.

"Kuidas me nüüd tõlgendame, on see kolm pluss või kaks miinus või mis iganes... Meie liikleja jaoks on oluline see, et ta saaks sõita ohutult. Jätame selle numbrimaagia spetsialistide pärusmaale," arvas Anvelt.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ütles, et järgmiseks talveks loodab ministeerium teehooldusele seatud nõudeid muuta.

"Näiteks kaks pluss kaks teedel neljanda seisunditaseme kehtestamine, ehkki sellele vastavat liikluskoormust ei ole. Samamoodi siseministeeriumi ettepanekul ka öösel hoiame sama seisundit, mis on päevasel ajal," ütles Tatter. Ligi tuhat kilomeetrit põhimaanteed saaks ära katta kolm pluss tasemega.

Praegu on tegu ainult plaanidega, sest see, mida saab järgmiseks talveks tegelikult muuta, sõltub ühelt poolt läbirääkimistest teehooldajatega ja teiselt poolt sellest, kui palju me hoolduse eest lisaraha tahame maksta.

"Hoolde hankelepingud on oluliselt odavnenud, nii et meil on tekkinud hoolderahade ülejääk, mida plaanimegi kasutada täiendavate normide kehtestamise kallinemise katteks. Me räägime kallinemisel mõnest miljonist, mitte kümnetest," lisas Tatter.