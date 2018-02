Mis on ühist võrkpallimängus välja väänatud jalal ning äsja alanud rasedusel? Nii kummaliselt, kui see ka ei kõlaks, ühendab neid põletik – keha keerukas reaktsioon koekahjustusele ja tõvestajate sissetungile.

Põletikuga üritab organism kahjukollet ülejäänud kehast eraldada ja terveks ravida. Inimene tajub seda palaviku, paistetuse ja valuna.

Üha rohkem räägivad bioloogid ka raseduse ja loomade tiinuse puhul põletikust. Põletikureaktsioon aitab viljastatud munarakul emakaseina külge kinnitada. Oletatavasti on just see ka üks põhjustest, miks paljud naised vaevlevad raseduse alguses iiveldamise ja oksendamise käes. Lapseootuse kestel tekkivad põletikulised protsessid võivad seevastu lõppeda nurisünnitusega.

Raseduse ajal surutakse tulevase ema keha kaitsemehhanismid alla, et need ei peaks arenevat loodet kutsumata külaliseks ega hakkaks teda ründama. Keharakkudele näib uus elu kahtlase sissetungijana, sest see sisaldab võõraid geene, ehk lapse isa DNAd. Nii tekibki huvitav paradoks: miks reguleerib imetajate keha paljunemist nii kummalisel moel ja kasutab selleks sündimata järglase elu ohustavat põletikku?