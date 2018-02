Eesti kirjastuste liit kuulutas 2017. aasta raamatusõbraks Tänapäeva peatoimetaja Tauno Vahteri kirjastamist tutvustavate artiklite ja sotsiaalmeediakampaania „Jälle raamat!“ korraldamise eest.

Kirjastuste liit on aasta raamatusõbra tiitlit välja jaganud 2014. aastast. Auhinnaks on aukiri ja sobiv raamat igalt liitu kuuluvalt kirjastuselt. Kirjastuste liidu veebileht teatab, et Tauno Vahter kingib autasuks saadud raamatud kahele heade eesti keele riigieksami tulemustega silma paistnud koolile, Loksa gümnaasiumile ja Koeru keskkoolile.

Varem on raamatusõbra tiitli pälvinud Peeter Helme ja Urmas Vadi raamatuteemaliste saadete eest ERR-is, Eesti lastekirjanduse keskus lastes raamatuarmastuse tekitamise eest, Haapsalu Raamat hubase raamatupoe ja kohviku sümbioosi eest ning „Kirjandusministeeriumi“ toimetus kirjanduse ja kirjastamisvaldkonna luubi all hoidmise eest.