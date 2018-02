Sõnamängud ja sümboolika on hiinlaste toidulaual väga levinud ja kuna „kala“ hääldub kohalikus keeles nagu „jõukus“, siis on aastavahetusel kombeks pakkuda kala. Peale kala on laual pelmeenid, räägib aastaid Hiinas elanud Anete Elken.

Kui Hiinas on igal piirkonnal oma uusaastaroad, siis pelmeene söövat kõik. Mis vahe on Eesti ja Hiina pelmeenidel?

Tõepoolest on pelmeenid populaarne uusaastaroog, mida pere üheskoos valmistab ja siis keskööl sööb. Peale pelmeenide serveeritakse uusaastalauale ka teisi heaendelisi toite nagu kala (hiina keeles „kala“ 鱼yú hääldub täpselt nagu sõna „küllus“ 余yú), kõiksugu ümaraid puuvilju (ümmargune kuju sümboliseerib ühtsust, mis toob perekonnad kokku) ja hulgaliselt teisi roogi, mille koostis või nimetus ühel või teisel moel õnne tooma peaks.