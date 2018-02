„Ükskõik kui heade kavatsustega partner kooselus ka ei valetaks, olgu siis teise inimese säästmiseks või lihtsalt ebameeldivatest asjadest vaikides, kahjustavad valed pikemas perspektiivis iga suhet,“ hoiatab psühholoog Ülli Kukumägi.

Ameerika emotsiooniuurija Paul Ekmani valede tuvastamise koolituse läbinud Kukumäe sõnul ei ole küsimusele „Miks inimesed valetavad?“ võimalik anda ühest vastust. Nii nagu ka küsimusele „Mis on vale?“. Inimesele on tavapärane käituda eri situatsioonides talle kõige paremini sobival viisil võimalikest. Seega on ka valetamisel erinevaid põhjuseid, mis on alati kontekstipõhised. Me võime valetada nii selleks, et vastaspoolt emotsionaalselt säästa, kui ka kasu saamiseks. Sellest lähtuvalt käsitletakse valesid valgete ja mustade valedena.

„Kui näiteks teie partner küsib, kuidas ta oma uues kleidis välja näeb, ja te vastate, et suurepärane, samal ajal teades, et tegelikkus on midagi muud, siis valetate te eesmärgiga partnerit mitte kurvastada. Nii on tegu suhteliselt süütu valge valega. Kui aga laenate kolleegilt suurema summa raha, teades ette, et te seda talle tagastada ei kavatse, on tegu musta valega, mille eesmärk on omakasu,“ toob Kukumägi näiteid.

Samuti tuleks määratleda, mis tingimustes ja kelle vaatenurgast võiks mingit käitumist valetamiseks nimetada. „Kui ma hiljaaegu kohvikus lõunatasin, istusid mu kõrvallauda silmanähtavalt armunud 30. eluaastates mees ja naine. Tahtmatult sattusin nende vestlust kuulama. Ja mis selgus – naine oli lahutatud, kuid mees abielus.