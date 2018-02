Paljude riigid pole veel enda eurolaule äragi valinud, ent juba teevad kihlveokontorid tööd ja ennustavad, kes võiks suurlauluvõistluse kinni panna. Ennustusportaalide järgi on Eestil vaid põhjust rõõmustamiseks - kui paari päeva eest ennustati meile kolmandat, siis täna juba magusat esikohta!

Suurim Eurovisioni-uudiste portaal eurovision.com on ennutusportaalide värskeimad andmed kokku kogunud. Ehkki veel pole selgunud isegi "Eesti laulu" poolfinaalide edasipääsejad, siis ennustatakse, et just Elina Nechayeva paneb oma võistluslooga "La Forza" kogu euromöllu kinni. Teisele kohale ennustatakse Rootsit, kolmandaks aga Bulgaariat.

undefined (Kuvatõmmis/ eurovision.com)

Kõigest paari päeva eest ennustati, et võit läheb rootslastele. Bulgaariat ennustati teisele kohale.

Eesti tänavune eurolaul selgitatakse välja juba üsna pea – „Eesti laulu“ poolfinaalid toimuvad 10. ja 17. veebruaril ning finaal 3. märtsil.