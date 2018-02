Vice kirjutab, et sotsioloogiatudeng Lõuna-New Hampshire'i ülikoolis kukkus kodutöös läbi, sest tema professor lihtsalt ei uskunud Austraalia olemasolusse. Professor ei teadnud, et Austraalia omapära seisneb selles, et see on ühtaegu riik ja manner.

27aastase tudengi koduseks ülesandeks oli uurida ükskõik millise maailma riigi sotsiaalvõrgustikke. Tema valis Austraalia. Suur oli tema üllatus, kui professor ta ülesande meili teel läbikukkunuks tunnistas ning nõudis, et tudeng talle tõestaks, et Austraalia kui riik on olemas. Professoril on doktorikraad filosoofias.

„Saa aru, et igasugune viga võib terve uurimistöö põhja viia,“ targutas professor ühes kirjas hämmingus tudengile. „Vaata, uurimistöö on nagu doominod. Kui kogemata ühe ümber lükkad, kukuvad kõik kivikesed kokku. Austraalia on manner, see ei ole riik. Ainuüksi selle vea tõttu on praktiliselt võimatu, et oleksid suutnud kahenädalase uurimuse korrektselt ära teha.“

Pärast seda kui tudeng oli saatnud suure hulga veebilehti, mis tõestavad Austraalia kui riigi olemasolu, sealhulgas Austraalia valitsuse kodulehe, oli professor sunnitud möönma, et tudengi halb hinne polnud päris õigustatud. Ta lubas kodutöö uuesti üle vaadata, „pärast seda, kui olen asja iseseisvalt uurinud“. Tudeng sai hiljem hinde B+.

Muide, internetis liikus vahepeal ka teooria, et Soomet pole tegelikult olemas. Soome maismaa asemel olevat meri, mida suurriigid salaja kalastamiseks kasutavad. End soomlasteks pidavad inimesed elavad aga teooria uskujate väitel tegelikult Ida-Rootsis, Põhja-Eestis ja Lääne-Venemaal.