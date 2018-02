"Eesti laulu" tänavuste poolfinaalide saatejuht Kristel Aaslaid meenutas 2016. aastat, mil osales ise võistlusel looga "Immortality" ja tõdes, et kõik ei läinud just valatult.

"Poolfinaali oma ma ei ole vaadanud sellepärast, et ma mäletan, kui ma seda salvestasin, siis ma sain teise võimaluse veel, sest mul oli hääl täiesti katki. Ma mäletan, et ma ei vaadanud seda kuigi rõõmsa meelega ja jooksin lavalt nuttes minema, sest ma olin nii pettunud endas," vahendab Menu Aaslaiu öeldut "Vikerhommikus". Lauljatar tõdes, et lootis haiguse laval adrenaliiniga ületada, kuid ka see ei päästnud.