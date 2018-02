Täna öösel möödub Maast 40 meetri suurune asteroid, mida märgati alles viis päeva tagasi, vahendab BBC.

Asteroid 2018 CB NASA teadlaste kinnitusel Maa elanikele mingit ohtu ei kujuta. Kuid üsna napikas on see möödaminek siiski - asteroid vuhiseb meist mööda umbes 69700 kilomeetri kauguselt. Astronoomilistes mõõtmetes on see väike vahemaa - näiteks Kuu on Maast 384 400 kilomeetri kaugusel.

Kõige lähemal on 2018 CB meie koduplaneedile Eesti aja järgi kell 00:27 öösel.