Vabariigi presidendi kantselei sõnul on president Toomas Hendrik Ilves andnud teada, et kavatseb Eesti vabariigi 100. aastapäeva pidustustel osaleda. Mullu Ilves vabariigi aastapäeva pidustustel ei osalenud, tuues põhjuseks tööülesanded Ameerika Ühendriikides Stanfordi ülikoolis.

Õhtuleht proovis Ilvese osalemise kohta saada teavet tema nõunikult Urve Eslaselt, kuid lõppkokkuvõttes siiski tulutult. Kuigi presidendi nõunik sai päringud kätte ning lubas neile ka vastata, ei leidnud Eslas rohkem kui nädala jooksul mahti kommenteerida Ilvese osalemist vabariigi aastapäeva pidustustel.

Teade, et president Ilves kavatseb osaleda Eesti vabariigi aastapäeva pidustustel, toetub vabariigi presidendi kantselei infol. „Meile teadaolevalt on president Toomas Hendrik Ilves vastuvõtule tulemas,“ ütles kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe. „Seda saab mõista selliselt, et ta on andnud teada, et osaleb.“

President Ilves pühkis Eesti tolmu jalge alt kohe pärast riigipea ametikoha vabastamist, ehk 2016. aasta oktoobris. Sellest ajast peale pole ta Eesti pinnal avalikkuse ette astunud. Viimati nähti Ilvest n-ö Eestimaal mullu novembris, kui ta osales lühivideo vahendusel Tallinna lobitöökonverentsil.