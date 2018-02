USA president Donald Trumpi omapärase soengu kohta on levinud hulgim vandenõuteooriaid.

Mõned kahtlustavad, et tegu on kunstjuustega, mille hooldamine maksab kuni 60 000 dollarit aastas. "Simpsonites" pakuti, et Trumpi peas istub väike heledakarvaline koerake.

Tänu uuele kulutulena levivale videole sai aga kogu maailm teada Trumpi soengu saladuse: tegemist on naturaalsete külgetelt pikemate juustega, mis on üle pea tõmmatud, et kiilanemist varjata.