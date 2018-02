Abielumees, kes käitub nagu tõeline poisike! Meeletult raha, naisi, pidusid ja loomulikult pööraselt palju seksi! See kõik on miljonärist Travers Beynoni igapäevaelu.

Traversit teatakse ka kui kommionu, kel on kahe erineva abikaasaga kokku neli last, kuid lisaks sellele leiab ta aega, et lõbutseda kümnete sõbrataridega, kirjutab The Sun.

Viimase abikaasaga elab ta siiani ühist elu. Kui võiks arvata, et abikaasa mehe pidude ja vallatude ööde osas kurdab, siis eksite! Ka tema naudib neid.