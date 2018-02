23 aastat tagasi kadus ansambli Manic Street Preachers kitarrist ja laululooja Richey Edwards (27) nagu vits vette. Kõik need aastad on tema pere pidanud elama valusas teadmatuses. Ent nüüd on ootamatult lagedale tulnud uus asitõend, mis võib Walesi rokkari haihtumise saladuse viimaks ometi lahendada.

Edwards kadus 1. veebruaril 1995 - päeval, mil tema ja laulja James Dean Bradfield pidid USAsse reklaamturneele sõitma. Kell seitse hommikul registreeris muusik end välja Londoni hotellist, kus ta ööbinud oli, ning võtnud suuna Walesi Cardiffisse oma kodu poole. Oli teada, et kell 14.55 ületas Richey Severni silla. Tema Vauxhall Cavalier leiti hiljem silla lähistelt maha jäetuna. Usutavasti oli muusik enesetapjate seas populaarselt sillalt vette viskunud. Tema surnukeha pole leitud.

Nüüd aga selgus tollimaksuputka andmetest, et Richey ületas silla hoopis kell 2.55 öösel - Daily Maili teatel pole selge, kas seni arvatust 12 tundi varem või hoopis hiljem. Muusiku õde Rachel Edwards nendib: valeinfo viis neid eksiteele. „Pöördusime inimeste poole, kes võinuksid teda teatud kellaaja paiku näha - aga see kellaaeg on nüüdseks tähenduse kaotanud,“ ütles Rachel Daily Mailile ja avaldas lootust, et uurimine võtab nüüd uue kursi. „See on oluline info, mis kõike muudab ja kõik pea peale pöörab.“

Politsei sõnul on juhtum endiselt lahtine ning pere leidu asutakse uurima.