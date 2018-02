Venemaa estraaditäht Alla Puhatšova postitas fännide survel Instagrami julge foto, kus näitab, milline ta näeb ilma meigita välja.

Superstaar kirjutab foto kirjelduses, et paljud on soovinud teada saada, milline ta ilma ilustamata välja näeb. "Rahuldan teie uudishimu, ent ärge unustage, et aprillis saan ma 69-aastaseks," kirjutab ta.