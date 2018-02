Uus ametiauto Volvo S 90 on praegusest mahukam ja soodsam, tõdes Tallinna linnapea Taavi Aas vastates Tallinna linnavolikogu liikme Annela Ojaste (SDE) arupärimisele.

Linnavolinik Annela Ojaste esitas linnapeale küsimuse, miks on vaja Tallinans sõitmiseks üle 150 kW (loe 185 kW) võimsa mootoriga ja neliveoga sõidukit?

"Antud autohankega seoses on mul hea meel öelda, et me saime suurema ja mahukama salongiga masina, mis maksab vähem kui senine auto. Senise auto Mercedes-Benz E350 d hind käibemaksuta on 49 990 EUR ja uue parima pakkumuse tulemus INFO-AUTOlt on 48 325 EUR," vastas Aas.

Ta lisas, et tegemist on Tallinna Linnakantselei esindusautoga, mida kasutatakse ka väliskülaliste transpordiks ja see pole ainult linnapea käsutuses.