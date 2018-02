Kui valitsus ei suuda föderaalrahastuses kokkuleppele jõuda, jääb töö seisma ning mittehädavajalikud valitsusasutuste töötajad palgata puhkusele. Valitsuse palgal olevad inimesed võisid aga reede hommikul kergendatult hingata, sest valitsusseisak kestis seekord vaid mõne tunni ning kuna see toimus öötundidel, siis ei mõjutanud see kellegi tööd. Eelmine, kolm päeva väldanud valitsusseisak toimus vaid kolm nädalat tagasi.

ABC News kirjutab, et Ühendriikide senat hääletas eelarve poolt kell 1:30 öösel. Sajast senaatorist hääletas poolt 71 ja vastu 28, ühe senaatori hääl jäi andmata. Sealt läks see edasi esindajatekotta, mis asus hääletama kell pool kuus varahommikul. Poolthääli kogunes 240, vastuhääli 186. President Trump andis eelarvele juba ka oma nõusoleva allkirja.

Ehkki reede varahommikul võttis USA valitsus vastu föderaalvalitsuse ja valitsusasutuste rahastamise eelarve, toimus öösel põhimõtteliselt lühike valitsusseisak. See on juba teine seisak viimase kuu aja jooksul.

Pauli parteikaaslane John Cornyn oli silmnähtavalt tüdinud: „Ta paneb valitsuse seisma ilma mingi erilise põhjuseta! Ma saan aru, et tal on oma sõnum. Ja tal on selleks õigus. Ma nõustun tegelikult päris mitme punktiga, mis tal puudujääkide ja võlgade kohta öelda on. Aga meil on praegu hädaolukord.“

Demokraadid on pettunud, et eelarves pole sõnagi riiki lapseeas toodud sisserändajate kohta, kelle kaitseks ei ole ühtki sammu ette võetud. See on ka põhjuseks, miks paljud demokraadid siiski eelarve vastu hääletasid. Esindajatekoja demokraatide liider Nancy Pelosi pidas neljapäeva hommikul rekordpikkusega kaheksatunnise emotsionaalse kõne, milles kirjeldas vanemate käekõrval riiki tulnud laste elusaatuseid. Ta ütles, et hääletab ise eelarve vastu, kuid ei sunni ühtki parteikaaslast sama tegema.