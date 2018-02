Brasiilia kuulsaim skulptuur Lunastaja Kristus Rio de Janeiros saab 24. veebruari õhtul Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul sinimustvalge valgustuse.

"Rõõm on teada anda, et Eesti sajandal sünnipäeval 24. veebruaril on Rio de Janeiro Kristuse kuju kella 18st kuni 19ni meie rahvusvärvides," jagab Mart Tarmak, Eesti suursaadik Brasiilias oma Facebooki seinal.

Kuju on varasemalt olnud ka teiste riikide värvides. Näiteks sai see meie naaberriigi Soome auks 6.detsembril 2017 sinised ja valged toonid.

Lunastaja Kristuse kuju on pea 40 meetrit kõrge ja kaalub 635 tonni. Merepinnast on Jeesuse kuju umbes 700 meetri kõrgusel ning see on valmistatud raudbetoonist ja voolukivist. Lunastaja Kristuse kuju on katoliikluse sümboliks Brasiilias. Skulptuur arvati 2007. aastal uute maailmaimede hulka.