Ja see juhtus jälle! Reinsalu kanakarja juhtumile jõuti vaevalt joon alla tõmmata, kui juba leidsime uue põhjuse solvuda. Seekord on Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur see, kes on saanud paljude arvates maha andestamatu ja kuritegeliku solvanguga – nimelt korraldab eliitkooli juht nõuka aja (venekeelsete!) laulude kontserdi „Krasnaja strela“ ning plaanis seda samale ajale Eesti ajaloo ühe traagilisema sündmuse, märtsipommitamise aastapäevaga. Agur soovis selle kontserdiga kutsuda inimesi üles leppimisele ja andestusele, aga ilmselgelt ülehindas ta eestlase avatud meelt. Läks hoopis vastupidi – saime taas näidata, et ei lepi, ei salli ega andesta. Aguri erakonnakaaslased IRList mõistsid ettevõtmise üheselt hukka. Üks GAGi (anonüümseks jääda sooviv) lapsevanem kuulutas, et kontserdiga üritab härra Agur vene valijate hääli võita. Koolijuhti süüdistati isegi riigireetmises. Inimesed, mis toimub?

Ma ei taha kuidagi märtsitragöödia tähendust pisendada. Ka minu vanavanemate kodu Tallinna kesklinnas pommitati neil päevil rusudeks. Ometi ei näe ma põhjust ärrituda.

Nõustun, et kontserdi ajastus polnud hea ja punasümboolika nii jõuline kasutamine on ehk pisut üle võlli. Aga kokkuvõttes ei olnud see midagi enamat kui maitsevääratus, mis nüüdseks on ka parandatud. Õigus on targal, kes ütles: harva solvatakse, tihti solvutakse. Kas maitseaps tõesti väärib sellist draamat, või – parafraseerides poliitikuid – kukekarja kambakat?