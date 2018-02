Et Rakvere Lihakombinaat on tegelikult oma töötajatest hooliv ettevõte, kinnitas südantsoojendav asjaolu, et iga streigis mitteosalev töötaja sai firma poolt tänutäheks täitsa tasuta piruka. Klassikuid tsiteerides: „Sooja leiba – mõtelge! /…/ Oh küll maitses magus see!“ Iseasi, kui magus pikalt küpsenud streigipirukas firma välismaalastest omanikele tundub ja mida pärismaalastest poruka südant verd tilkuma panevate palganõudmistega peale hakata.

Jää vedas alt

Munalaiu ja Manilaiu vahel koos mitme inimesega läbi õhukese jää vajunud kaubiku puhul polegi süüdistavat sõrme kellegi poole suunata. Ametlikku jääteed saab riik teha vaid siis, kui koostöö pakasega on korralikult sujunud. Panna praame iga saare ja laiu vahet taksot sõitma pole samuti riigile taskukohane, kui mandril ei käi bussidki paljudesse asustatud punktidesse.