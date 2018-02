Omaaegsest telesarjast "Võluvägi", kus mängisid Rose McGowan, Alyssa Milano ja Holly Marie Combs, vändatakse uus versioon. Üks kolmest sõsarast, kes oma nõiavõimed avastavad, on aga lesbiliste kalduvustega.

Väljaande TVLine teatel semmib Mel Pruitt, kes avastab endas oskuse aega seisma panna, naissoost uurija Soo Jiniga. Tema noorem õde Madison pole aga üldse rahul, et kuuleb inimeste mõtteid. Kolmas sõsar, füüsikaspets Macy sarnaneb McGowani tegelaskujuga, kuid tema perekonnanimi pole Pruitt. Ometi usub Macy, et ta on Meli ja Madisoni õde.

Holly Marie Combsi ei paista uudis uuest sarjast vaimustavat.

I have no words....... I mean I have a lot of words but at this juncture... sure...... yeah ......... We Wish Them Well .............. https://t.co/s9mdsZUhLo