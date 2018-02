Riigikogu liige Marianne Mikko avaldas heameelt selle üle, et valitsus suutis lõpuks kiita heaks ettepanekud, mis on suunatud soolise palgalõhe vähendamisele avalikus sektoris ja mis peaksid saama erasektorile eeskujuks.

„Sooline palgalõhe on vaieldamatult üks tänase Eesti valusamaid probleeme, millega me torkame ka Euroopas negatiivselt silma. Palgalõhe kaotamine nõuab otsustavat ja järjepidevat tegevust ning pole saladus, et mitmed head kavatsused on takerdunud valitsuse erimeelsustesse. Seega on tervitatav iga samm, mis aitab kaasa palkade õiglasele maksmisele. Kui mehed ja naised saavad võrdse töö eest võrdset tasu, siis võidab sellest võidab kogu ühiskond," märkis Mikko. Tema sõnul peab avalik sektor olema palgalõhe vastases võitluses erasektorile teenäitajaks.

Valitsus toetas eile tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettepanekuid, mis volitavad tööinspektsiooni teostama soolise palgalõhe järelevalvet avaliku sektori tööandjate, sealhulgas ka riigi osalusega äriühingu tööandjate üle. Järelevalvet hakkab lihtsustama loodav registripõhine lahendus, mis võimaldab soolist palgalõhe analüüsida.

Kuna palkade läbipaistvus toetab palgalõhe vähendamist, siis antakse avaliku sektori tööandjale tungiv soovitus tuua asutuse kodulehel soo ja tööperede lõikes palgaandmed välja.