Soome tänavuseks eurolaulikuks valitud Saara Aalto avaldas esimese laulu kolmest, mille hulgast aprillis selgub põhjanaabrite tänavune võistluslaul.

Esimeseks linnukeseks on pala pealkirjaga "Monsters", mis räägib koletistest meie peas - need takistavad meil oma unistusi ellu viimast. Loo autoriks on Aalto ise koos Linneá Debi, Joy Debi ja Ki Fitzgeraldiga.

"Ma ei luba peasisestel deemonitel otsuseid langetada. Langetan neid ise ja olen tugev," võtab avalikult lesbiline soome lauljatar pala sisu kokku.