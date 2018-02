„Pole vaja volinikuga pahandada, sest näitlejad pani halba olukorda ikka seriaali turundamine väljamõeldud looga, nagu Sander takkajärgi tunnistab,“ arvab võrdõigusvolinik Liisa Pakosta.

Õhtuleht avaldab täismahus Liisa Pakosta kommentaari Mart Sanderi kirjale, milles mees kirjeldas, kuidas käis saatesarja "Litsid" casting ja mida ta intervjuus öelduga mõtles.

Meenutan, et mu kommentaar Sanderi poolt öeldule algas sõnadega: "Esiteks see tundub olevat pigem provokatsioon tähelepanu saamiseks, ehk et nagu Mart Sander on seda ise sõnastanud – enesemüük on nii oluline, et raha paneb inimesed valetama. Kuna produtsendid ja ahistamine on praegu kuum teema, siis äkki ta mõtles selle välja, et skandaali abil suurendada vaatajaarvu? Sest kirjeldus on nii ebaprofessionaalne lihtsalt. Või usun ma inimestest liiga palju head?”