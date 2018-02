Riigikogu liige Liisa Oviir tunnistas ühes teiste tuntud Eesti naistega teleekraanil, et on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks. Detailidest poliitik vaikis, mis jätab õhku võimaluse arvata, et üks temaga seotud juhtumitest võis aset leida Eesti Vabariigi suursaatkonnas Londonis.

Teisipäeva õhtul eetrisse läinud saates „Radar“ kirjeldas Oviir kaht endaga juhtunud ahistamisjuhtumit. Üks neist kiropraktiku juures, kes püüdis teda vastu lauda surudes suudelda, teine aga siis, kui ta käis ülikooliajal suvel tööl. „Ühel õhtusel kellajal - päris õhtusel kellajal tuli mu juurde ülemus, koputas uksele ja soovis sisselaskmist. See oli üsna ühemõtteline sisselaskmise soov,“ meenutas ta. „Ma ei olnud nõus ja sulgesin ukse. Ja järgmisel hommikul tööle minnes küsis seesama ülemus ehk ma sooviksin töölt ära minna?“

Liisa Oviiri avalikus eluloos on kirjas, et ülikooli lõpetas ta 2000. aastal. Sealsamas on kirjas, et aastatel 1997 kuni 1998 töötas ta referendina Eesti Vabariigi suursaatkonnas Londonis - see langeb kokku tema õpingute ajaga. Kas ahistamisjuhtum toimus saatkonnas?